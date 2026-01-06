Checco Zalone inarrestabile | Buen Camino supera i 53 milioni di euro al box office
Il nuovo film vola in sala e si avvicina ai numeri record di “Quo Vado?” Il fenomeno Checco Zalone continua a dominare il cinema italiano. Il suo nuovo film Buen Camino ha superato quota 53 milioni di euro di incasso dopo appena due settimane di programmazione, confermandosi saldamente al primo posto del box office nazionale. . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Leggi anche: Checco Zalone inarrestabile, il suo ‘Buen Camino’ supera i 53 milioni di euro
Leggi anche: Buen Camino: il nuovo film con Checco Zalone supera quota 41 milioni di euro ai box office
Buen Camino, successo inarrestabile al botteghino: ecco quanto ha incassato Checco Zalone; Checco Zalone inarrestabile, Buen Camino sfonda il tetto di 20 milioni di euro incassati dopo 3 giorni in sala; Botti di inizio anno per Checco Zalone! Buen Camino è ancora inarrestabile; Buen Camino di Zalone domina inarrestabile il box office.
Checco Zalone inarrestabile, il suo 'Buen Camino' supera i 53 milioni di euro - Il nuovo film si avvicina così agli incredibili incassi del precedente successo 'Quo Vado? msn.com
Checco Zalone fa il miracolo al cinema: Buen Camino vola oltre ogni record, nemmeno Avatar lo ferma - Numeri da capogiro per Buen Camino: Checco Zalone batte i suoi stessi record e vola verso una scalata storica che potrebbe riscrivere il box office italiano. libero.it
Zalone ci riesce di nuovo: “Buen Camino” oltre i 41 milioni, Capodanno storico - Il nuovo film di Checco Zalone domina il box office, supera i 41 milioni di euro e trascina il mercato cinematografico italiano in un Capodanno da record. libero.it
Le migliori frasi di Checco Zalone.. . Siamo una squadra fortissimi! - facebook.com facebook
Allegri come Checco Zalone: i critici li bacchettano, poi ridono loro x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.