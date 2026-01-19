Botteghe storiche le attività premiate a Milano | una è nata nel 1200

Milano celebra le sue botteghe storiche, riconoscendo 110 attività che rappresentano parte della sua tradizione commerciale. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta questa mattina al Teatro Oscar, sottolineando l’importanza di preservare il patrimonio imprenditoriale della città. Tra queste, alcune sono nate nel XIII secolo, testimonianza di una storia lunga e radicata nel tempo.

Carpaneto, premiate alcune botteghe storiche

Nel Consiglio Comunale del 22 dicembre, abbiamo dedicato un momento per riconoscere e ringraziare le botteghe storiche di Carpaneto, testimoni di un passato importante e parte integrante del nostro presente. Questa cerimonia vuole celebrare le realtà che, con impegno e tradizione, contribuiscono al patrimonio culturale e commerciale della comunità. Un gesto di gratitudine verso chi ha preservato l’identità del nostro territorio nel tempo.

Città Sant’Angelo premia le attività con una lunga storia alle spalle con “Botteghe storiche”

Città Sant’Angelo ha introdotto un regolamento dedicato alle attività storiche presenti sul territorio. L’iniziativa mira a riconoscere e valorizzare le imprese con una lunga tradizione, contribuendo a preservare il patrimonio commerciale locale. Con questa iniziativa, si intende promuovere la continuità e la cultura imprenditoriale delle botteghe che hanno scritto la storia della città.

