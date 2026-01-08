Città Sant’Angelo premia le attività con una lunga storia alle spalle con Botteghe storiche

Città Sant’Angelo ha introdotto un regolamento dedicato alle attività storiche presenti sul territorio. L’iniziativa mira a riconoscere e valorizzare le imprese con una lunga tradizione, contribuendo a preservare il patrimonio commerciale locale. Con questa iniziativa, si intende promuovere la continuità e la cultura imprenditoriale delle botteghe che hanno scritto la storia della città.

