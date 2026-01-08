Città Sant’Angelo premia le attività con una lunga storia alle spalle con Botteghe storiche
Città Sant’Angelo ha introdotto un regolamento dedicato alle attività storiche presenti sul territorio. L’iniziativa mira a riconoscere e valorizzare le imprese con una lunga tradizione, contribuendo a preservare il patrimonio commerciale locale. Con questa iniziativa, si intende promuovere la continuità e la cultura imprenditoriale delle botteghe che hanno scritto la storia della città.
Arriva a Città Sant'Angelo un regolamento per premiare e valorizzare le attività storiche presenti sul territorio, con un riconoscimento. L'iniziativa approvata dal consiglio comunale del 2025 valorizza il commercio locale certificando le attività più longeve con il titolo di "Bottega storica". 🔗 Leggi su Ilpescara.it
