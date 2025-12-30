Carpaneto premiate alcune botteghe storiche

Nel Consiglio Comunale del 22 dicembre, abbiamo dedicato un momento per riconoscere e ringraziare le botteghe storiche di Carpaneto, testimoni di un passato importante e parte integrante del nostro presente. Questa cerimonia vuole celebrare le realtà che, con impegno e tradizione, contribuiscono al patrimonio culturale e commerciale della comunità. Un gesto di gratitudine verso chi ha preservato l’identità del nostro territorio nel tempo.

Nel Consiglio Comunale dello scorso 22 dicembre abbiamo voluto prenderci un momento speciale per dire grazie e rendere omaggio a realtà che hanno fatto – e continuano a fare – la storia di Carpaneto. L'amministrazione e il consiglio comunale di Carpaneto hanno premiato alcune botteghe storiche. Carpaneto, premiate alcune botteghe storiche - Il sindaco Arfani: «Abbiamo voluto valorizzare il merito, la qualità e l'identità sia di chi ha segnato la storia del paese sia di chi continua ogni giorno a portare avanti tradizione ed eccellenza»

