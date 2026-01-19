Blue Monday il giorno più triste dell’anno | le origini il marketing e la salute mentale

Il Blue Monday, noto come il giorno più triste dell’anno, si verifica il terzo lunedì di gennaio. Questa data, spesso associata a calo dell’umore e stanchezza post-festiva, ha origini discutibili e viene spesso sfruttata nel marketing. Nell’articolo si analizzano le sue radici, l’impatto sulla salute mentale e le strategie di supporto disponibili, offrendo un quadro equilibrato e informativo su questa tematica.

È tornato il famoso terzo lunedì di gennaio tra calo dell’umore, strategie di vendita e richieste di supporto psicologico C’è un lunedì che più di tutti sembra pesare sull’umore collettivo, un giorno che ogni anno torna a far parlare di sé tra post sui social e discussioni sul benessere psicologico. È il Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio, che nel 2026 cade proprio oggi e che viene tradizionalmente definito come “il giorno più triste dell’anno”. Un’identità suggestiva, diventata ormai parte dell’immaginario comune, capace di raccontare in poche parole un senso diffuso di stanchezza, malinconia e difficoltà a rimettersi in moto dopo le festività. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Blue Monday 2026, oggi il ‘giorno più triste dell’anno’: ecco perché

Il Blue Monday del 2026 cade oggi, lunedì 19 gennaio, ed è comunemente riconosciuto come il giorno più triste dell’anno. Questa data è stata identificata come il momento in cui molte persone sperimentano un calo di motivazione, energia e buon umore, spesso a causa di fattori come il clima, le festività passate e le difficoltà quotidiane. Si tratta di un fenomeno che invita a riflettere sull’importanza di prendersi cura del proprio benessere emotivo.

Torna il Blue monday, alla scoperta del mitico ‘giorno più triste dell’anno’

Oggi si ripropone il Blue Monday, considerato il giorno più triste dell’anno. Se il clima freddo e le giornate corte influiscono sul vostro umore, ricordate che si tratta di un momento temporaneo. È normale sentirsi un po’ giù, ma con piccoli gesti e attenzione al benessere si può affrontare con più serenità questa fase.

