Blue Monday | 10 idee regalo per combattere la tristezza e ritrovare il buonumore

Il Blue Monday è considerato il giorno più triste dell’anno, ma ci sono semplici modi per migliorare l’umore. In questa guida, presentiamo 10 idee regalo pensate per portare un sorriso e ridare energia a sé stessi e ai propri cari. Scegliere un dono significativo può fare la differenza e contribuire a rendere questa giornata più lieve e positiva.

Blue Monday, i 5 profumi del buonumore che stimolano la serotonina e cambiano la giornata

Blue Monday è spesso definito il giorno più triste dell’anno, ma alcune fragranze possono contribuire a migliorare l’umore. In questo articolo, scoprirai cinque profumi che stimolano la serotonina e aiutano a affrontare con più positività questa giornata. Scegliere il giusto aroma può fare la differenza, portando un senso di benessere e rinnovata energia.

Ma quale Blue Monday: la tristezza che sentiamo in inverno si chiama Disturbo Affettivo Stagionale (e non è una bufala)

Il cosiddetto Blue Monday, spesso presentato come il giorno più triste dell'anno, è in realtà legato al Disturbo Affettivo Stagionale (DAS). Questa condizione, comune nei mesi invernali, provoca sensazioni di tristezza e affaticamento, influenzando il benessere di molte persone. È importante riconoscere i sintomi e affrontarli con attenzione, evitando di attribuire a credenze infondate le difficoltà emotive che si manifestano in questa stagione.

