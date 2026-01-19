blue monday i 5 profumi del buonumore che stimolano la serotonina e cambiano la giornata

Blue Monday è spesso definito il giorno più triste dell’anno, ma alcune fragranze possono contribuire a migliorare l’umore. In questo articolo, scoprirai cinque profumi che stimolano la serotonina e aiutano a affrontare con più positività questa giornata. Scegliere il giusto aroma può fare la differenza, portando un senso di benessere e rinnovata energia.

Il lunedì per molti è una giornata faticosa, ma ne esiste uno che quasi per tutti è considerato quello più triste dell’anno. Con le vacanze di Natale ormai alle spalle e le giornate ancore grigie e fredde, il terzo lunedì di gennaio è diventato ormai noto come Blue Monday. Se siete già rassegnate a trascorrere queste 24 ore malinconicamente c’è un segreto per superarle al meglio ed è quello di circondarci di fragranze rilassanti e che trasmettono il buonumore. Sì, perché basta annusare la delicatezza della rosa, la dolcezza della vaniglia o la frizzantezza degli agrumi per stare meglio. Online potete trovare una vasta gamma di profumi che vi faranno sentire più felici e scacciare la tristezza del Blue Monday. 🔗 Leggi su Dilei.it

Blue Monday, come affrontare la giornata più triste dell'anno in Emilia Romagna

Il Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio, è spesso associato a un calo dell’umore. In Emilia Romagna, fattori come la fine delle festività, il freddo e le giornate più corte contribuiscono a questa sensazione. Comprendere le cause e adottare semplici strategie può aiutare a affrontare questa giornata con maggiore serenità, favorendo un approccio positivo e consapevole.

Leggi anche: Spesso trascurata, la vitamina B6 è in realtà fondamentale per sentirsi in forma e di buonumore. Aiuta a produrre serotonina, sostiene il metabolismo e favorisce il benessere ormonale. Ma dove si trova, quanta ne serve ogni giorno e cosa succede se ne manca? Ecco tutto quello che c’è da sapere su una delle vitamine più preziose (e sottovalutate) del gruppo B

