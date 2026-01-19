Nella giornata, la Squadra Mobile di Pagani ha arrestato un 26enne e sequestrato 61 kg di hashish e denaro contante in un’operazione mirata al contrasto del traffico di droga. L’attività si è svolta in una palazzina di via Alcide De Gasperi, nell’ambito di un’indagine volta a reprimere lo spaccio nel territorio dell’Agro nocerino.

L’operazione della Squadra Mobile. L’attività, condotta da investigatori della Squadra Mobile nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di droga nel territorio dell’ Agro nocerino, si è concentrata a Pagani, in una palazzina di via Alcide De Gasperi. Hashish e contanti: cosa è stato sequestrato. Secondo quanto comunicato, l’uomo sarebbe stato sorpreso all’interno di un box di sua proprietà, dove gli operatori avrebbero rinvenuto un borsone contenente hashish per un peso lordo di 61 kg e 640 grammi. La perquisizione, estesa anche alla persona e al veicolo in uso, avrebbe consentito di recuperare ulteriori quantità: 97 grammi nascosti negli indumenti e 1. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Pagani, 61 kg di hashish in un box: arrestato un 26enne, sequestrati anche contanti

Nola, sequestrati oltre 2 kg di hashish: arrestato 33enne

Nella giornata di ieri, a Nola, la Polizia di Stato ha sequestrato oltre 2 kg di hashish durante un’operazione antidroga. L’intervento, disposto dalla Questura di Napoli, ha portato all’arresto di un 33enne coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti.

Leggi anche: Cecina, arrestato 21enne per spaccio: sequestrati hashish e contanti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Pagani Huayra NC: 100 CV in più e 110 kg in meno - off dai contenuti estremi e curata dal reparto Pagani Special Projects che offre 100 CV in più del modello originale Mentre tutto il mondo aspetta il nuovo modello ... motori.it

Paganini, risate e applausi per Giorgia Fumo x.com

Magicland, a lezione con le forze armate: tutti i dettagli svelati da Milena Pagani, responsabile commerciare e direttore tecnico tour operator del parco divertimenti. #ciociariaoggi #magicland - facebook.com facebook