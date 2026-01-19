Blitz antidroga dei carabinieri due giovani arrestati e sequestri per oltre 650 grammi
Nel fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno effettuato un’operazione di contrasto allo spaccio di droga, portando all’arresto di due giovani e al sequestro di oltre 650 grammi di sostanze stupefacenti. Le attività hanno coinvolto controlli e perquisizioni mirate in diverse zone del territorio, contribuendo a rafforzare la sicurezza e a contrastare il fenomeno del traffico illecito di sostanze.
I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno dato un colpo deciso al mercato locale degli stupefacenti nel corso del fine settimana, con controlli straordinari e perquisizioni mirate in tutto il territorio di competenza. L’operazione, supportata dalle unità cinofile antidroga dei Nuclei di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Blitz antidroga dei carabinieri a Ischitella: tre giovani arrestati
Leggi anche: Bolzano, maxi blitz antidroga ai Mercatini: fratelli arrestati con 800 grammi di eroina e oltre 5.000 euro
Blitz antidroga all’ombra della Reggia: arrestata 40enne a Portici - A Portici, un sistema di videosorveglianza non ha fermato l'attività di spaccio in un condominio vicino alla Reggia. cronachedellacampania.it
Blitz antidroga della guardia di finanza di Cosenza, arrestate 5 persone. Nell'operazione "Tabula rasa" è stata sequestrata cocaina per un valore di oltre un milione di euro. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/01/blitz-antidroga-della-guardia-di-finan - facebook.com facebook
Taranto, blitz antidroga «Leon»: il pm chiede 24 condanne x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.