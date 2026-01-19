Blitz antidroga dei carabinieri due giovani arrestati e sequestri per oltre 650 grammi

Nel fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno effettuato un’operazione di contrasto allo spaccio di droga, portando all’arresto di due giovani e al sequestro di oltre 650 grammi di sostanze stupefacenti. Le attività hanno coinvolto controlli e perquisizioni mirate in diverse zone del territorio, contribuendo a rafforzare la sicurezza e a contrastare il fenomeno del traffico illecito di sostanze.

