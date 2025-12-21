Blitz antidroga dei carabinieri a Ischitella | tre giovani arrestati

21 dic 2025

Nuovo e significativo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio domizio. A Castel Volturno, in località Ischitella, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno portato a termine un’operazione mirata al contrasto dei reati legati alla droga, che si è conclusa con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

