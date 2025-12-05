Bolzano maxi blitz antidroga ai Mercatini | fratelli arrestati con 800 grammi di eroina e oltre 5.000 euro

Notizie.virgilio.it | 5 dic 2025

Due fratelli tunisini arrestati a Bolzano per spaccio durante i controlli ai Mercatini di Natale. Sequestrati droga e oltre 5.000 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bolzano maxi blitz antidroga ai mercatini fratelli arrestati con 800 grammi di eroina e oltre 5000 euro

© Notizie.virgilio.it - Bolzano, maxi blitz antidroga ai Mercatini: fratelli arrestati con 800 grammi di eroina e oltre 5.000 euro

