Bladen morto a un mese e mezzo | i segni di piccole emorragie Sequestrata la cartella clinica

A un mese e mezzo di vita, Bladen è deceduto, con segni di piccole emorragie osservati sulla cartella clinica sequestrata. Indagini in corso per chiarire le cause, che potrebbero essere attribuite a un incidente o alla sindrome della morte improvvisa in culla. La vicenda si inserisce in un quadro di possibile fatalità, senza ancora una diagnosi definitiva.

Verderuio (Lecco) – Probabilmente un incidente, forse la sindrome della morte improvvisa in culla. Comunque una fatalità. Nulla al momento lascerebbe presagire altro sulla morte del piccolo Bladen, il neonato di appena un mese e mezzo che l’altra mattina è stato trovato morto nel lettone di mamma Alice, con cui stava dormendo, e papà Dinesh, d ue operai di 31 e 37 anni di Verderio. Ci sono però alcuni aspetti da approfondire e tempistiche da verificare nella vicenda. Non si tratta di accuse: mamma e papà non sono indagati, e se avvenisse potrebbe trattarsi solo di un atto dovuto in simili casi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L’allarme al 112: “Correte, mio figlio è cianotico”, poi la corsa all’ospedale di Merate. Bladen muore a un mese e mezzo nel letto dove stava dormendo

Un allarme al 112 segnala una grave emergenza: un neonato di un mese e mezzo in crisi respiratoria. La richiesta di aiuto porta i genitori, Dinesh e Alice, all’ospedale di Merate, dove purtroppo il piccolo Bladen non ce la fa e muore nel letto in cui dormiva. Un episodio che sottolinea l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza pediatrica.

