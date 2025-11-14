Anomalie nella cartella clinica Morta in ospedale la battaglia del nostro vaticanista

Il caso della morte di Antonella Mettini, 75 anni, deceduta nell'ospedale SS. Filippo e Nicola ad Avezzano continua a chiedere verità e giustizia. Il figlio della donna, il nostro vaticanista Francesco Capozza, sta portando avanti con coraggio la sua battaglia legale. E dallo studio della cartella clinica già emergerebbero "alcune anomalie".       “Siamo ancora alle primissime fasi - dichiara Francesco Capozza - per il momento abbiamo avuto accesso alla cartella clinica di mia madre relativamente alla sua degenza in pronto soccorso ad Avezzano - che non è durata 36 ore come asserisce la dottoressa Clara Balsano, primario di Geriatria del nosocomio, ma ben 72 - e a quella inerente alla degenza ospedaliera presso il reparto geriatrico dell'ospedale SS Filippo e Nicola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

