Anomalie nella cartella clinica Morta in ospedale la battaglia del nostro vaticanista
Il caso della morte di Antonella Mettini, 75 anni, deceduta nell'ospedale SS. Filippo e Nicola ad Avezzano continua a chiedere verità e giustizia. Il figlio della donna, il nostro vaticanista Francesco Capozza, sta portando avanti con coraggio la sua battaglia legale. E dallo studio della cartella clinica già emergerebbero "alcune anomalie". “Siamo ancora alle primissime fasi - dichiara Francesco Capozza - per il momento abbiamo avuto accesso alla cartella clinica di mia madre relativamente alla sua degenza in pronto soccorso ad Avezzano - che non è durata 36 ore come asserisce la dottoressa Clara Balsano, primario di Geriatria del nosocomio, ma ben 72 - e a quella inerente alla degenza ospedaliera presso il reparto geriatrico dell'ospedale SS Filippo e Nicola. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
RED BULL BORA NEL CICLONE Il licenziamento in tronco di Oier Lazkano, il giovanissimo talento spagnolo sospeso dall'UCI per anomalie costanti nel passaporto biologico – grave presupposto che implica sospetti di doping – ha scatenato il ciclone nel mo - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrata la cartella clinica, autopsia rinviata - La squadra mobile ha sequestrato la cartella clinica della neonata morta durante il parto domenica scorsa all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Riporta rainews.it
Morta in ospedale ad Avezzano, sotto la lente le cartelle cliniche e la catena di eventi - Alla ricerca della verità sulla tragica morte di Antonella Mettini, 77enne di Carsoli, scomparsa il 9 luglio all’ospedale di Avezzano. Scrive iltempo.it