L’allarme al 112 | Correte mio figlio è cianotico poi la corsa all’ospedale di Merate Bladen muore a un mese e mezzo nel letto dove stava dormendo

Un allarme al 112 segnala una grave emergenza: un neonato di un mese e mezzo in crisi respiratoria. La richiesta di aiuto porta i genitori, Dinesh e Alice, all’ospedale di Merate, dove purtroppo il piccolo Bladen non ce la fa e muore nel letto in cui dormiva. Un episodio che sottolinea l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza pediatrica.

Verderio (Lecco), 18 gennaio 2026 – “Aiutatemi per favore, il mio bimbo non respira più”. Quando i carabinieri sono arrivati a Verderio hanno trovato ad aspettarli già fuori casa sia papà Dinesh, sia mamma Alice: in braccio tenevano il loro piccolo Bladen, di poco più di un mese, che loro chiamano affettuosamente Benda. Era cianotico, il minuscolo petto non si sollevava né abbassava e il battito del cuoricino non si riusciva a sentire. Senza aspettare i soccorritori di Areu, i militari del Radiomobile li hanno caricati tutti sulla loro gazzella e li hanno portati veloci come non mai al Pronto soccorso dell’ospedale di Merate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

