Voetter Oberhofer regalano il primo podio dell’anno allo sport italiano | squillo a Sigulda

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno ottenuto il primo podio stagionale per la nazionale italiana di sport invernali, piazzandosi terze nella gara di slittino doppio femminile a Sigulda. Questa prestazione segna un passo importante per il team italiano, che finalmente si sblocca nel 2026 dopo un periodo di attese. Un risultato che testimonia l'impegno e la crescita delle discipline olimpiche italiane in ambito internazionale.

Si sblocca nel 2026 la Nazionale italiana negli sport invernali. Il primo podio dell'anno porta la firma di Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che conquistano la terza posizione nella gara della Coppa del Mondo di slittino doppio femminile a Sigulda. Prima gioia in questa stagione per la coppia tricolore, che non si era spinta oltre la quarta piazza di Park City. Due manche regolari per le altoatesine che, sfruttando anche l'assenza delle tedesche DegenhardtRosenthal, riescono a tornare nella top-3 (ultimo podio a Winterberg lo scorso anno). In Lettonia a vincere sono Selina Egle e Lara Kipp: le austriache bissano il successo di Lake Placid imponendosi in 1'24"814.

