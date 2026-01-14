La storica Pianta di Bergamo è visitabile a Casa Suardi in Città Alta

La Pianta di Bergamo, un importante documento storico, è nuovamente visitabile presso Casa Suardi in Città Alta. Dopo il prestito al Museo delle Mura, l’opera torna a essere accessibile al pubblico, offrendo un’opportunità di approfondimento sulla storia e l’urbanistica della città. La sua esposizione rappresenta un momento di valorizzazione del patrimonio culturale di Bergamo, aperto a tutti coloro interessati a conoscere le radici storiche della città.

