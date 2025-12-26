La Supercoppa sarà esposta nello store ufficiale di Piazza San Domenico Maggiore dal 26 dicembre al 4 gennaio
La Supercoppa conquistata dagli azzurri a Riyadh arriva nel cuore di Napoli: dal 26 dicembre al 4 gennaio il trofeo sarà esposto al pubblico nell’Official Store di Piazza San Domenico Maggiore. I dettagli. La Supercoppa esposta per i tifosi: i dettagli. Si legge sul sito del Napoli: “La Supercoppa conquistata dagli azzurri a Riyadh sarà visibile al pubblico dal 26 dicembre al 4 gennaio all’interno del nostro Official Store di Piazza San Domenico. Un’occasione speciale per tifosi e appassionati di vivere da vicino il prestigioso titolo appena conquistato dal Club, in uno spazio che celebra la storia, l’identità e l’orgoglio partenopeo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
