Basket serie B sconfitta a Gallarate per Oleggio
L'Oleggio Magic Basket perde in trasferta contro Bbg Gallarate 88-71 nella prima giornata del girone di ritorno di Serie B. La partita, durata 40 minuti, ha visto gli Squali impegnati in una sfida intensa, con l’obiettivo di mantenere la posizione in classifica. Un passo indietro in una fase cruciale della stagione, che richiede ulteriori impegno e concentrazione per affrontare le prossime gare.
Prima di ritorno e Squali in rincorsa in una battaglia di 40 minuti. Nella prima giornata della seconda parte del girone l'Oleggio Magic Basket cede a Bbg Gallarate 88-71.In campo sabato 17 gennaio per Gallarate Veronesi, Lynch-Daniels, Clerici, Ballarin Chinellato e Lunardi; per gli Squali.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Oleggio Basket, il girone di ritorno ricomincia da Gallarate
L'Oleggio Basket riprende il suo cammino nel campionato di serie B Interregionale, con l'inizio del girone di ritorno previsto per sabato 17 gennaio a Gallarate. Queste 15 giornate, di cui una di riposo, determineranno la posizione finale della squadra e definiranno gli obiettivi per la seconda fase della stagione. Un momento importante per valutare il percorso finora e proseguire con determinazione.
Leggi anche: Basket, serie B femminile: la Nuova Virtus Cesena sconfitta in casa da Basket Club Valtarese
Serie B - La Bakery resta agganciata, ma non arriva il colpo contro Lumezzane - 74 per Bakery Piacenza, superata da LuxArm Lumezzane nel 22esimo turno di Serie B Nazionale. pianetabasket.com
Sport - Basket, Serie A2 (22^ giornata): Estra Pistoia-Verona 67-81. - facebook.com facebook
Basket, serie C: Ospitaletto cade sul parquet di Gorgonzola x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.