Oleggio Basket il girone di ritorno ricomincia da Gallarate

Sabato 17 gennaio prende il via il girone di ritorno del campionato di serie B Interregionale, altre 15 giornate (di fatto 14 con turno di riposo) che disegneranno poi la griglia finale per la seconda fase di stagione. L'Oleggio Magic Basket è atteso appunto sabato alle 19 a casa di BBG Gallarate, che si era imposta anche a Boffalora alla primissima partita (55-64). Per la formazione di coach Jack Cardelli la prima occasione importante per "mettere da parte" la prestazione di tre giorni fa contro Pizzighettone. A presentare il match è Mattia Ceccato: "Ci aspetta una partita difficile in un campo ostico; non avendo molta pausa dalla fine del girone di andata e l’inizio del girone di ritorno, - dice - abbiamo la fortuna e la possibilità di poterci riscattare dalla partita precedente con Pizzighettone, cercando di metterci entusiasmo e limando, migliorando le cose che sono andate meno bene nella scorsa partita". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

