Basket serie B sconfitta a Gallarate per Oleggio

Nella prima giornata del girone di ritorno, l'Oleggio Magic Basket affronta la Bbg Gallarate e si deve arrendere con il punteggio di 88-71. La partita, durata 40 minuti, ha visto le due squadre confrontarsi in una sfida intensa, con i padroni di casa che hanno prevalso nel finale. Un passo indietro per gli uomini di Oleggio, ora chiamati a risalire nella seconda parte della stagione.

Prima di ritorno e Squali in rincorsa in una battaglia di 40 minuti. Nella prima giornata della seconda parte del girone l'Oleggio Magic Basket cede a Bbg Gallarate 88-71. In campo sabato 17 gennaio per Gallarate Veronesi, Lynch-Daniels, Clerici, Ballarin Chinellato e Lunardi; per gli Squali.

