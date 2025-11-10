Basket niente da fare per un’incompleta IES a Pisa contro la capolista Fortezza in DR2
Pisa, 9 novembre 2025 – Niente da fare per un’incompleta IES Sport Pisa, in casa con la capolista imbattuta Fortezza Livorno, nella quinta giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Paolo Campani e Maurizio Neri hanno avuto il merito di lottare alla pari con gli avversari per tre quarti, finendo pesantemente sotto solo nel finale.. LA CRONACA – Pur privi di Bonasera, Buzzo, Timpano, Raimo e Pioltino, i biancocelesti hanno giocato alla pari i primi due quarti, finendo avanti di un canestro il primo periodo ( 16-14 ) e cedendo un solo punto al riposo ( 32-33 ). Al rientro dagli spogliatoi, le bombe di Bellavista, autore nell’arco dei quaranta minuti di 20 punti, con 6 triple, hanno portato la squadra ospite in vantaggio, con un divario oscillante tra i 4 e gli 8 punti ( 46-54 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
