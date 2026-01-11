Nel campionato di divisione regionale 2, girone D, un GMV di Follonica ha perso una partita importante contro Pisa, evidenziando alcune disattenzioni nel finale. La squadra, ancora influenzata dalle festività, ha mancato un’opportunità per mantenere il passo con la capolista Fortezza Livorno, che ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva dopo un inizio positivo di stagione. La partita si è disputata nella penultima giornata di andata.

Pisa, 11 gennaio 2025 – Un GMV ancora con la testa alle festività ha sprecato un’occasione unica per rimanere in scia della capolista Fortezza Livorno, alla seconda sconfitta consecutiva dopo dieci gare vinte di seguito, perdendo nel finale a Follonica, nella penultima di andata del campionato di divisione regionale 2, girone D. I ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini hanno condotto la partita per tre quarti, contro i più modesti padroni di casa, cedendo però di schianto nell’ultimo periodo, in cui i maremmani hanno dimostrato più condizione e determinazione, raggiungendo in sette minuti i biancoverdi e superandoli nei secondi conclusivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, un GMV deconcentrato e sprecone perde una facile occasione a Follonica, in DR2

