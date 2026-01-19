Bando caminetti in Toscana fino a 3.000 euro per sostituire gli impianti Chi può far richiesta e come

La Regione Toscana ha lanciato un bando dedicato alla sostituzione dei caminetti tradizionali, con un contributo fino a 3.000 euro. La misura mira a ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni. Possono presentare domanda i cittadini residenti nella regione, seguendo le modalità indicate nel bando. Qui trovi tutte le informazioni su requisiti, procedure e scadenze per accedere ai finanziamenti.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni: è questo l'obiettivo del bando caminetti, adottato dalla Regione Toscana. Sostituire caminetti e generatori obsoleti significa ridurre l'impatto delle polveri sottili, migliorare la qualità dell'aria e ottenere benefici concreti per la salute delle comunità locali, soprattutto nelle aree di pianura più esposte all'accumulo degli inquinanti. Gli incentivi pubblici mirano ad accelerare questo processo, rendendo accessibili tecnologie più pulite e contribuendo a un modello di riscaldamento domestico più sostenibile.

Dal 2023, la Regione Toscana offre incentivi per migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni, includendo la sostituzione dei caminetti. Sono previsti contributi a fondo perduto fino a 3.000 euro, rivolti ai proprietari che intendono aggiornare o sostituire il proprio sistema di riscaldamento. Questa misura mira a promuovere soluzioni più sostenibili e a ridurre i consumi energetici domestici. Bando dei caminetti. Il Comune aiuta i cittadini a presentare la domanda - Il Comune di Capannori ha istituito uno sportello ad hoc per i propri residenti "Un'occasione per sostituire impianti inquinanti con soluzioni più sostenibili". La Regione Toscana ha attivato due bandi di finanziamento destinati ai residenti di quattordici comuni della Piana di Lucca per incentivare la sostituzione degli impianti di riscaldamento domestico a biomassa. Il Bando Caminetti prevede incentivi

