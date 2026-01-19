Sostituire i caminetti C’è un contributo

Dal 2023, la Regione Toscana offre incentivi per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni, includendo la sostituzione dei caminetti. Sono previsti contributi a fondo perduto fino a 3.000 euro, rivolti ai proprietari che intendono aggiornare o sostituire il proprio sistema di riscaldamento. Questa misura mira a promuovere soluzioni più sostenibili e a ridurre i consumi energetici domestici.

PESCIA Dal 2023, la Regione Toscana ha previsto due misure per favorire l’efficienza energetica delle abitazioni: la prima riguarda la sostituzione dei caminetti, con contributi a fondo perduto fino a 3.000 euro, la seconda è rivolta all’installazione di impianti fotovoltaici con incentivi che possono arrivare fino a 12.500 euro. Per illustrare queste opportunità ai cittadini, l’amministrazione comunale ha organizzato un’assemblea informativa aperta a tutti, venerdì 23 gennaio alle 18, in Sala Consiliare. I fondi regionali sono rivolti esclusivamente ai 14 Comuni che rientrano nell’area di rilevazione della centralina della piana lucchese, tutti quelli della Valdinievole, a eccezione di Larciano e Lamporecchio, con l’obiettivo di migliorare la salubrità ambientale e sostenere l’efficienza energetica delle abitazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

