Con l’avvicinarsi della fine dell’anno arrivano nuovi e appositi contributi economici a favore delle persone malate e con disabilità. Hanno l’espressa finalità di alleggerire il peso delle spese quotidiane e assistenziali legate al problema di salute e sono previsti in un bando di concorso Inps, da poco pubblicato sul web. Qui gli interessati e le interessate troveranno tutte le informazioni, le modalità e i termini utili per l’ottenimento degli aiuti in oggetto, rivolti a specifiche categorie di lavoratori e pensionati, che abbiano familiari conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Contributi economici disabilità e gravi malattie fino a 3.000 euro: il bando Inps