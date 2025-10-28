A Officina Giovani un infoday dedicato ai servizi per i giovani del Centro per l’Impiego

Prato, 28 ottobre 2025 - Con l’obiettivo di fornire ai giovani strumenti per la ricerca attiva del lavoro, venerdì 7 novembre dalle 15 alle 17 a Officina Giovani si terrà un infoday dedicato al portale Toscana Lavoro e alle opportunità del Programma GOL. L'evento è stato organizzato da PGE – Informagiovani in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Prato. Durante l’incontro, i giovani partecipanti potranno scoprire come iscriversi e trovare lavoro attraverso il sistema regionale delle politiche attive per il lavoro, la piattaforma gestita da Regione Toscana e Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) nata per facilitare l'incontro tra domanda e offerta in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

