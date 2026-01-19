Avellino si prepara a vivere un inverno di cambiamenti, segnato da importanti novità nel mercato di riparazione. In questa fase, il club e i tifosi sono chiamati a riflettere sulle strategie e sulle prospettive future. Questi mesi rappresentano un momento di transizione, in cui le decisioni prese potranno influenzare il cammino della squadra. Un'analisi obiettiva delle prossime mosse permette di comprendere meglio il contesto e le sfide in atto.

Tempo di lettura: 4 minuti L’ultima curva del mercato di riparazione si apre con un Avellino in piena ebollizione. Non è solo una questione di nomi, ma di equilibri sottili tra liste Serie B, parametri economici e una chimica di spogliatoio che, dopo la storica promozione ottenuta un anno fa, cerca nuovi punti di riferimento. Il direttore sportivo è al lavoro su un doppio binario: sfoltire un reparto avanzato affollato e blindare una difesa che necessita di esperienza e freschezza. Attacco: segnali social e addii imminenti Il caso più spinoso riguarda Facundo Lescano. L’attaccante argentino, protagonista assoluto della cavalcata verso la cadetteria nel 2024, sembra ormai ai titoli di coda della sua esperienza in Irpinia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, cuore e rivoluzione: l’inverno dei cambiamenti

Leggi anche: Con l’arrivo dell’inverno, la pelle si trova ad affrontare nuovi stress: freddo, vento, sbalzi termici. Per questo, la skincare richiede dei cambiamenti

Mercato Juve, estate di cambiamenti tra i pali: tutti in bilico, la Gazzetta annuncia la rivoluzione

L’estate del mercato Juve si caratterizza per cambiamenti possibili tra i pali. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tutti i portieri della rosa sono in bilico e la dirigenza sta valutando diverse opzioni per il ruolo. Questa situazione riflette un momento di riflessione strategica per la Juventus, che potrebbe intervenire per rafforzare e rinnovare la propria batteria di custodi della porta.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Avellino, il procuratore Airoma: «I giovani sono il presente da cui ripartire» - Il magistrato Domenico Airoma, 63 anni, negli ultimi cinque Procuratore della Repubblica di Avellino, ne ... corriereirpinia.it