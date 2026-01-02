Mercato Juve estate di cambiamenti tra i pali | tutti in bilico la Gazzetta annuncia la rivoluzione

L’estate del mercato Juve si caratterizza per cambiamenti possibili tra i pali. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tutti i portieri della rosa sono in bilico e la dirigenza sta valutando diverse opzioni per il ruolo. Questa situazione riflette un momento di riflessione strategica per la Juventus, che potrebbe intervenire per rafforzare e rinnovare la propria batteria di custodi della porta.

Mercato Juve, estate di rivoluzione tra i pali: secondo Gazzetta tutti i portieri sono in bilico e la dirigenza valuta profili La Juventus si ritrova in un curioso paradosso, tanto cromatico quanto simbolico, tra i pali. La maglia numero 1 — da sempre emblema del portiere titolare, da Buffon a Szcz?sny — oggi appartiene a .

