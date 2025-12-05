Con l’arrivo dell’inverno la pelle si trova ad affrontare nuovi stress | freddo vento sbalzi termici Per questo la skincare richiede dei cambiamenti

Con l’arrivo dell’ inverno, la pelle si trova ad affrontare nuovi stress: freddo, vento, sbalzi termici e ambienti interni riscaldati possono compromettere la barriera cutanea, favorendo secchezza, rossori e perdita di luminosità. Per questo la skincare stagionale richiede piccoli ma fondamentali cambiamenti, con formule più avvolgenti e trattamenti mirati a mantenere l’idratazione e rafforzare le difese naturali dell’epidermide. Il primo step riguarda la detersione, che deve essere più delicata rispetto all’estate: meglio optare per cleanser cremosi o oleosi, capaci di pulire senza impoverire il film idrolipidico. 🔗 Leggi su Amica.it

