Nella giornata del 19 gennaio 2026, si è verificato un incendio che ha interessato un autoarticolato nell’area di servizio dell’autostrada A11 Firenze Mare, a Serravalle Pistoiese. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere le fiamme e limitare i danni. L’incidente ha causato temporanei disagi alla viabilità, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Serravalle Pistoiese (Pistoia), 19 gennaio 2026 – Incendio nell’area di servizio lungo l’autostrada A11 Firenze Mare, a Serravalle Pistoiese. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme e l’autobotte della sede centrale di Pistoia sono intervenute per l’ incendio di un autoarticolato all’interno del parcheggio dell’autogrill, dalla parte della carreggiata in direzione Firenze. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per l'autista, che prontamente ha staccato la motrice dal semirimorchio e si è messo al sicuro. Il mezzo conteneva materiale alimentare confezionato con contenitori in plastica e per lo spegnimento è stato necessario l'utilizzo dello schiumogeno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autoarticolato in fiamme nell’area di servizio dell’autostrada A11

Autostrada A11: area di servizio Migliarino sud chiusa per una notte

L'area di servizio Migliarino sud sull'autostrada A11 sarà chiusa per una notte a causa di lavori di ispezione e manutenzione. La chiusura temporanea è prevista per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni. Si consiglia agli utenti di pianificare di conseguenza il proprio viaggio, tenendo presente questa interruzione temporanea.

Tir va a fuoco nell'area di servizio dell'autostrada

Oggi alle 18:30, un incendio ha coinvolto un rimorchio di un autoarticolato sull’autostrada A1, presso l’area di servizio di Teano, direzione nord. I Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando conseguenze peggiori. L’incidente ha temporaneamente rallentato il traffico, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

