Autostrada A11 | area di servizio Migliarino sud chiusa per una notte

L'area di servizio Migliarino sud sull'autostrada A11 sarà chiusa per una notte a causa di lavori di ispezione e manutenzione. La chiusura temporanea è prevista per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni. Si consiglia agli utenti di pianificare di conseguenza il proprio viaggio, tenendo presente questa interruzione temporanea.

Per attività di ispezione e manutenzione

