Tir va a fuoco nell' area di servizio dell' autostrada

Oggi alle 18:30, un incendio ha coinvolto un rimorchio di un autoarticolato sull’autostrada A1, presso l’area di servizio di Teano, direzione nord. I Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando conseguenze peggiori. L’incidente ha temporaneamente rallentato il traffico, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Verso le ore 18:30 di oggi, mercoledì 17 dicembre, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti sull'autostrada A1, direzione nord, presso l'area di servizio di Teano, per un incendio che ha interessato il rimorchio di un autoarticolato adibito al trasporto di materiale.

