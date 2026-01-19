auto incendiata vicino a un condominio incubo nella notte

Nella notte, un’auto ha preso fuoco vicino a un condominio in via Divisione Alpina Cuneense, ad Altopascio, nella Piana lucchese. L’incendio ha completamente distrutto il veicolo, generando preoccupazione tra i residenti. L’episodio si è verificato in una delle strade più trafficate della zona, suscitando interrogativi sulla causa e sulla dinamica dell’accaduto. La situazione resta sotto osservazione delle forze dell’ordine.

Paura e mistero nella notte per una vettura andata completamente distrutta dalle fiamme. E' accaduto nella Piana lucchese, ad Altopascio, in via Divisione Alpina Cuneense, una traversa della provinciale Romea, una delle strade più trafficate della zona. Intorno alle 3 di notte alcuni abitanti del vicino condominio sono stati svegliati dal rumore tipico dell' esplosione degli pneumatici. C'è chi si è affacciato alla finestra e ha visto il bagliore nell'oscurità e si è preoccupato. Per fortuna, però, nessuna persona è stata coinvolta. "Era molto vicina ad altre auto ma anche al condominio dove abitiamo – racconta uno dei residenti del palazzo dove si è originato l'incendio – e abbiamo temuto che il carburante, la benzina o il gas nel serbatoio, potessero innescare una ulteriore deflagrazione a ridosso degli appartamenti".

Nella stessa via al Perrino, Brindisi, si sono verificati due episodi distinti durante la notte: un’auto incendiata e un veicolo crivellato di colpi. Gli eventi, avvenuti nel giro di circa venti metri, hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La situazione resta sotto osservazione mentre si cercano dettagli e motivazioni dietro questi atti.

