Prime Video ha annunciato un accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery, che porterà HBO Max sulla piattaforma in Europa. Questa collaborazione consentirà agli utenti di accedere a un’ampia selezione di contenuti, ampliando le opzioni di intrattenimento disponibili. La collaborazione rappresenta un passo importante per entrambe le aziende nel rafforzare la presenza nel mercato streaming europeo.

Prime Video ha annunciato un nuovo accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery (WBD) che renderà HBO Max disponibile per milioni di utenti in Europa. Grazie a questo accordo, da oggi, Prime Video distribuirà HBO Max in Italia, Germania e Austria. Come parte del progressivo rafforzamento globale tra Prime Video e Warner Bros. Discovery, l’accordo estenderà anche le collaborazioni attualmente esistenti a livello europeo in Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e Belgio. HBO Max sarà disponibile come abbonamento aggiuntivo per i clienti Prime Video nei tre Paesi, offrendo accesso ad un catalogo di contenuti premium di WBD, tra cui HBO Originals, Max Originals, film Warner Bros. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - HBO Max arriva su Prime Video! Warner Bros. Discovery e Amazon siglano un accordo pluriennale!

Leggi anche: HBO Max è disponibile in Italia su Prime Video: Amazon annuncia un accordo con Warner Bros.

Leggi anche: Tim accoglie in Italia Hbo max, accordo con Warner bros discovery

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

HBO Max arriva in Italia: accordi con Tim e Prime Video, prezzi e strategia di mercato; Hbo Max arriva in Italia: da Timvision ad Amazon Prime, tutti gli accordi dello streaming di Warner Bros. Discovery; HBO Max arriva in Italia su Prime Video: annunciato un accordo con Warner Bros.; HBO Max arriva in Italia su Prime Video | Tutti i dettagli.

HBO Max arriva in Italia su Prime Video | Tutti i dettagli - Stiamo parlando di HBO Max, che debutta ufficialmente in Italia come canale aggiuntivo su Prime Video, portando con sé un’i ... hdblog.it