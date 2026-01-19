Australian Open | favola di Francesco Maestrelli che supera il turno e si regala Djokovic E scende in campo Sinner

All'Australian Open, Francesco Maestrelli supera Atmane, qualificandosi per il secondo turno e trovandosi di fronte a Novak Djokovic. Nel frattempo, Sinner si prepara a scendere in campo. La competizione mette in luce il talento emergente del tennis italiano, con Maestrelli che, con determinazione, affronta un avversario di livello elevato. Un momento importante per il giovane pisano e per il nostro tennis in vista delle sfide successive.

MELBOURNE (AUSTRALIA) – Favola del pisano Francesco Maestrelli contro Atmane, che passa il turno e si regala Djokovic nel secondo. Mentre Arnaldi e Bellucci non possono nulla contro Rublev e Ruud. Auger-Aliassime si ferma a causa dei crampi contro Borges, non sbagliano Djokovic, De Minaur e Medvedev e domani, martedì 20 gennaio 2026, tocca a Sinner, che scenderà in campo alle 9.00 sulla Rod Laver Arena contro Gaston. Impegnati anche Musetti con Collignon (ore 1.30), Sonego con Taberner (ore 1), Darderi con Garin (1.30), Nardi con Wu (terzo match dalle 1.00 sul campo 7) e Cocciaretto con Grabher (secondo match dalle 1. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

