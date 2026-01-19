Australian Open 2026 impresa di Francesco Maestrelli | l’azzurro vola al secondo turno Ma rischia di trovare Djokovic

All'Australian Open 2026, Francesco Maestrelli si distingue nel suo primo Slam, qualificandosi per il secondo turno dopo una vittoria in cinque set contro Terence Atmane. La sua prestazione, durata oltre tre ore, segnala un promettente inizio di carriera per il giovane tennista italiano, che ora si prepara ad affrontare possibili sfide future, incluso un eventuale incontro con Novak Djokovic.

Roma, 19 gennaio 2026 - Un super Francesco Maestrelli vince ancora agli Australian Open. L'azzurro, al primo Slam in carriera, vola al secondo turno dopo aver battuto in cinque set il francese Terence Atmane: 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1, in 3 ore e 28 minuti. Per il 23enne pisano continua vivere la sua favola a torneo di Melbourne dopo aver superato le qualificazioni battendo Giustino, Seyboth Wild e Lajovic. Ora Maestrelli, in lacrime alla fine del match, rischia di affrontare Novak Djokovic, impegnato contro Pedro Martinez, il vincente sarà il suo prossimo avversario. A novembre del 2025 il suo primo successo in un challenger, nel torneo indoor di Bergamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

