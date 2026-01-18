Australian Open 2026 notte da big a Melbourne | Gauff Swiatek e Djokovic In campo anche Arnaldi Bellucci e Maestrelli | Orari e dove vedere
La seconda giornata degli Australian Open 2026 a Melbourne offre incontri di rilievo, tra cui le sfide di Gauff, Swiatek e Djokovic. In campo anche Arnaldi, Bellucci e Maestrelli. L’evento, in programma nella notte tra domenica e lunedì 19 gennaio, si svolge con orari e modalità di visione da seguire attentamente. Un appuntamento importante per gli appassionati di tennis che desiderano seguire le prime fasi del torneo.
La seconda giornata degli Australian Open 2026 entra subito nel vivo con un programma ricchissimo nella notte italiana tra domenica e lunedì 19 gennaio. Sul Centrale di Melbourne scendono in campo Coco Gauff, poi Iga Swiatek e Novak Djokovic nella night session. Tra gli italiani, riflettori puntati soprattutto su Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, impegnati contro due avversari di altissimo livello come Rublev e Ruud, mentre il qualificato Maestrelli proverà a regalarsi un sogno al suo debutto nel tabellone principale di uno Slam. Spicca anche la presenza di Stan Wawrinka, tornato in campo grazie a una wild card. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
