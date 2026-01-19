Australian Open 2026 Djokovic domina Martinez e si qualifica per il secondo turno

Al primo turno degli Australian Open 2026, Novak Djokovic, numero quattro del seeding, ha superato lo spagnolo Pedro Martinez con un risultato di 6-3, 6-2, 6-2 in due ore. Con questa vittoria, Djokovic raggiunge 100 successi nel torneo australiano e si qualifica per i trentaduesimi di finale. La partita conferma la sua solidità e continuità nel corso della sua carriera.

N ell'incontro di primo turno degli Australian Open 2026 Novak Djokovic, testa di serie numero quattro, domina lo spagnolo Pedro Martinez 6-3 6-2 6-2 in due ore, ottiene la vittoria numero 100 nel torneo australiano e si qualifica per i trentaduesimi di finale. Nel prossimo turno il serbo affronterà l'italiano Francesco Maestrelli, vincitore in cinque set contro il francese Atmane. Il serbo difende autorevolmente il turno di battuta inaugurale e, alla seconda opportunità, sfrutta il doppio fallo del rivale per il break del 2-0. Martinez, dopo aver salvato la palla dello 0-4, si sblocca con il game del 3-1 e, dopo aver salvato due set point, accorcia sul 5-3.

Jasmine Paolini si impone con facilità su Aliaksandra Sasnovich nel primo turno degli Australian Open 2026. L’azzurra, numero 7 del ranking mondiale, ha vinto in un’ora e 10 minuti sulla qualificata bielorussa, avanzando così al secondo turno del torneo a Melbourne. Un esordio positivo che conferma la buona forma della tennista italiana in questa prima fase del Grande Slam. Australian Open 2026, impresa di Francesco Maestrelli: l’azzurro vola al secondo turno. Ma rischia di trovare Djokovic

All'Australian Open 2026, Francesco Maestrelli si distingue nel suo primo Slam, qualificandosi per il secondo turno dopo una vittoria in cinque set contro Terence Atmane. La sua prestazione, durata oltre tre ore, segnala un promettente inizio di carriera per il giovane tennista italiano, che ora si prepara ad affrontare possibili sfide future, incluso un eventuale incontro con Novak Djokovic.

