Tutto facile per Jasmine Paolini nel match d’esordio agli Australian Open 2026. Alla R od Laver Arena di Melbourne, l’azzurra, numero 7 del ranking mondiale, ha sconfitto in un’ora e 10 minuti la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n. 102 WTA) con il punteggio di 6-1 6-2. Troppa la differenza in campo tra le due, con Paolini che, soprattutto lungo la diagonale di dritto, ha mostrato un passo decisamente superiore. La toscana accede così al secondo turno, dove affronterà la vincente del match tra la slovena Veronika Erjavec e la polacca Magdalena Frech. Nel primo set si assiste a un vero e proprio soliloquio di Jasmine, anche se l’avvio non è dei migliori: Paolini è infatti costretta ad annullare una palla break nel gioco d’apertura. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jasmine Paolini domina Aliaksandra Sasnovich e approda al secondo turno degli Australian Open 2026

JASMINE SUL VELLUTO Jasmine Paolini DOMINA in poco più di un'ora l'esordio all'Australian Open contro Sasnovich, che sbaglia l'impossibile (39 gratuiti) e si arrende 6-1 6-2 Per Paolini, al secondo turno senza sprecare energie, ora una tra Erjavec x.com

«L'obiettivo è continuare a migliorare e aggiungere cose al mio gioco» Jasmine Paolini tra gli obiettivi per il 2026, Sara Errani come parte ufficiale del team e il primo turno a Melbourne con Sasnovic L'intervista esclusiva a SuperTennis #AusOpen | #AO26 - facebook.com facebook