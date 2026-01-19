Australian Open 2026 beffa per Marta Kostyuk | sconfitta epica e grave infortunio alla caviglia

Gli Australian Open 2026 di Marta Kostyuk si sono conclusi con una sconfitta difficile da digerire, accompagnata da un grave infortunio alla caviglia. Questo episodio potrà influenzare il suo percorso agonistico nei prossimi mesi, lasciando un segno importante sulla sua stagione. La situazione richiede attenzione e cura, mentre il mondo del tennis osserva con interesse l’evolversi delle condizioni della giovane atleta.

Gli Australian Open 2026 di Marta Kostyuk si sono chiusi nel modo più amaro possibile: non solo una sconfitta durissima sul campo, ma anche un grave infortunio che rischia di condizionare l’inizio della sua stagione. La tennista ucraina è stata battuta dalla francese Elsa Jacquemot dopo 3 ore e 31 minuti di battaglia sulla ANZ Arena, in un match entrato nella storia del torneo femminile per i tre tie-break disputati, un record assoluto. A rendere la serata ancora più dolorosa è stato l’episodio avvenuto poco prima del tie-break decisivo. Sul 6-5 del terzo set, Kostyuk è caduta rovinosamente, riportando un trauma alla caviglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

