Australian Open forfait per Draper | Soffro ancora per l’infortunio

(Adnkronos) – Primo forfait eccellente agli Australian Open 2026. Con il primo Slam della stagione che si avvicina (inizierà il 12 gennaio), si intensifica anche la preparazione dei tennisti, con Jannik Sinner tornato ad allenarsi sui soleggiati campi degli Emirati Arabi prima di fare ritorno in patria. L'azzurro dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Jack Draper rinuncia agli Australian Open: “Fase finale del recupero, tornare non era intelligente” Leggi anche: Sinner-Alcaraz al lavoro. Obiettivo Australian Open Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Australian Open, Draper dà forfait: Decisione difficile; Australian Open al via il 12 gennaio: forfait di Jack Draper, ancora infortunato; Jack Draper rinuncia agli Australian Open: “Fase finale del recupero, tornare non era intelligente”; Draper salta gli Australian Open: “Non sono ancora pronto”. Australian Open, Draper annuncia il forfait: "Sarebbe un grave errore..." - Il numero 10 della classifica Atp non prenderà parte al primo torneo del Grande Slam, a causa di un problema fisico. corrieredellosport.it

Draper, infortunio infinito. È forfait anche all’Australian Open: “Ostacolo più difficile di sempre” - L'ex numero 4 al mondo ha annunciato che non scenderà in campo all'AO 2026 a causa della contusione ossea al braccio sinistro rimediata a Wimbledon ... tuttosport.com

Draper, niente Australian Open: l’infortunio al braccio si tinge di mistero, da sfidante di Sinner e Alcaraz a oggetto misterioso - Jack Draper ha annunciato il forfait dai prossimi Australian Open: una decisione che ha sorpreso e che preoccupa per un infortunio che lo tiene fermo da agosto ... sport.virgilio.it

Primi forfait agli Australian Open! Jack Draper rinuncia agli AO ,deve ancora recuperare dall'infortunio al braccio sinistro. Riprenditi presto Jack ! skysporttennis - facebook.com facebook

Australian Open 2026, forfait di un top 10: l'entry list #SkySport #SkyTennis x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.