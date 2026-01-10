Azzurro coast to coast l' evento di Fip Campania | premio per Fortunato Starace
Azzurro Coast to Coast, organizzato da Fip Campania, è un evento dedicato alla promozione del basket regionale. La manifestazione si svolge nella sala Newton di Città della Scienza e riconosce le eccellenze del settore. Tra i premiati, figura Fortunato Starace, a testimonianza dell’impegno e della crescita del movimento cestistico in Campania. Un’occasione per valorizzare il talento e il lavoro di chi contribuisce allo sviluppo del basket locale.
Il basket premia le sue eccellenze. Nella cornice della sala Newton di Città della Scienza al via Azzurro - Coast to Coast la manifestazione organizzata da Fip Campania che promuove il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
