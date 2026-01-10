Azzurro coast to coast l' evento di Fip Campania | premio per Fortunato Starace

Azzurro Coast to Coast, organizzato da Fip Campania, è un evento dedicato alla promozione del basket regionale. La manifestazione si svolge nella sala Newton di Città della Scienza e riconosce le eccellenze del settore. Tra i premiati, figura Fortunato Starace, a testimonianza dell’impegno e della crescita del movimento cestistico in Campania. Un’occasione per valorizzare il talento e il lavoro di chi contribuisce allo sviluppo del basket locale.

Il basket premia le sue eccellenze. Nella cornice della sala Newton di Città della Scienza al via Azzurro - Coast to Coast la manifestazione organizzata da Fip Campania che promuove il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - «Azzurro coast to coast», l'evento di Fip Campania: premio per Fortunato Starace Leggi anche: La mostra About Sorrento Coast 2026 al Chiostro di San Francesco Leggi anche: Wizards of the Coast sarà presente a Lucca Comics & Games 2025 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. THE FLOATING REFLECTION CLOUDS Arriva sempre nella Florida Gulf Coast il momento in cui la bolla tropicale forata da una frecciata artica si ricomponga, ne stemperi la brutale violenza e dopo un mattino fresco se non freddo il cielo azzurro terso si affolli - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.