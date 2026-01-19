Australian boy in critical condition after Sydney Harbour shark attack

Un giovane australiano si trova in condizioni critiche dopo essere stato aggredito da uno squalo nel porto di Sydney. L’incidente si è verificato in un contesto di forti piogge, e le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e fornire assistenza. Restano in corso le indagini per chiarire le circostanze dell’attacco e valutare eventuali misure di sicurezza.

The boy, believed to be 12 or 13, had been jumping off rocks with friends late on Sunday afternoon at a beach in Vaucluse, around 9 km (5.5 miles) from the CBD and in the harbour, when he was attacked by the shark. He was pulled from the water by friends and emergency services with severe injuries to both legs, and remains in a critical condition. “He’s in for the fight of his life now, and the actions of emergency services yesterday gave him that chance,” New South Wales Police Superintendent Joseph McNulty told reporters on Monday. The attack follows days of heavy rain that filled the harbour with fresh water, creating ideal conditions for the bull shark suspected to be behind the attack - a species that thrives in brackish water. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Australian boy in critical condition after Sydney Harbour shark attack Australian arts festival decision to bar Palestinian author after Bondi attack spurs boycott

Un festival artistico in Australia ha deciso di escludere un'autrice palestinese in seguito a un attacco a Bondi. Questa scelta ha provocato un boicottaggio tra numerosi scrittori, sollevando questioni sulla libertà di espressione e le influenze politiche nel mondo culturale. La situazione evidenzia le tensioni tra decisioni istituzionali e le reazioni della comunità artistica, aprendo un dibattito su come bilanciare sensibilità geopolitiche e valori culturali. FREMM EVO: superata la critical design review

L'OCCAR ha comunicato che il programma FREMM EVO italiano ha superato con successo la Critical Design Review (CDR) nei settori della piattaforma, del sistema di combattimento e del supporto logistico integrato. Questo importante step conferma l'avanzamento del progetto, che mira a migliorare le capacità delle navi militari italiane. La fase di revisione critica rappresenta un passaggio fondamentale nello sviluppo di sistemi navali all'avanguardia, assicurando efficacia e affidabilità future.

