FREMM EVO | superata la critical design review
L’OCCAR ha comunicato che il programma FREMM EVO italiano ha superato con successo la Critical Design Review (CDR) nei settori della piattaforma, del sistema di combattimento e del supporto logistico integrato. Questo importante step conferma l’avanzamento del progetto, che mira a migliorare le capacità delle navi militari italiane. La fase di revisione critica rappresenta un passaggio fondamentale nello sviluppo di sistemi navali all’avanguardia, assicurando efficacia e affidabilità future.
L’OCCAR ( Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement ) ha annunciato l’8 gennaio che il programma italiano FREMM EVO ha completato con successo la Critical Design Review (CDR) in tutti e tre i domini: piattaforma, sistema di combattimento e supporto logistico integratodisegno generale. La CDR è una valutazione formale nel processo di sviluppo di un prodotto (in questo caso un sistema d’arma) che valuta se il suo progetto dettagliato soddisfa i requisiti prestazionali ed è pronto per la fabbricazione e il collaudo. Garantisce che tutte le specifiche e i controlli di qualità necessari siano in atto prima di procedere con la produzione. 🔗 Leggi su It.insideover.com
FREMM EVO: semaforo verde alla produzione. Fincantieri soddisfa la Marina Militare.
Osn (Fincantieri-Leonardo), contratto con Marina Fremm Evo - Orizzonte Sistemi Navali (Osn), joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo con quote rispettivamente del 51% e del 49%, ha firmato con Occar (Organisation Conjointe de Coopération en matière ... ansa.it
Fincantieri e Leonardo: siglato accordo da €1,5 mld per due 'FREMM EVO' - Folgiero (Fincantieri): "La realizzazione delle nuove FREMM EVO rappresenta un’evoluzione della fregata che ha definito uno standard internazionale negli ultimi 20 anni" Nell’ambito del programma ... affaritaliani.it
Fincantieri, impostata la prima Fremm Evo - Genova – E’ stata impostata nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, la prima delle due unità di nuova generazione di Fregate Fremm in versione “Evolution” (“Fremm Evo”) destinate alla Marina ... ilsecoloxix.it
