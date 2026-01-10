L’OCCAR ha comunicato che il programma FREMM EVO italiano ha superato con successo la Critical Design Review (CDR) nei settori della piattaforma, del sistema di combattimento e del supporto logistico integrato. Questo importante step conferma l’avanzamento del progetto, che mira a migliorare le capacità delle navi militari italiane. La fase di revisione critica rappresenta un passaggio fondamentale nello sviluppo di sistemi navali all’avanguardia, assicurando efficacia e affidabilità future.

L’OCCAR ( Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement ) ha annunciato l’8 gennaio che il programma italiano FREMM EVO ha completato con successo la Critical Design Review (CDR) in tutti e tre i domini: piattaforma, sistema di combattimento e supporto logistico integratodisegno generale. La CDR è una valutazione formale nel processo di sviluppo di un prodotto (in questo caso un sistema d’arma) che valuta se il suo progetto dettagliato soddisfa i requisiti prestazionali ed è pronto per la fabbricazione e il collaudo. Garantisce che tutte le specifiche e i controlli di qualità necessari siano in atto prima di procedere con la produzione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - FREMM EVO: superata la critical design review

Leggi anche: Review della serie the mighty nein: la magica rinascita di critical role nel fantasy animato di dnd

Leggi anche: FC 26 Obiettivo Live: Coppa EVO Stagione 3 – 6 Consumabili EVO Gratuiti!

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

FREMM EVO: semaforo verde alla produzione. Fincantieri soddisfa la Marina Militare.

Osn (Fincantieri-Leonardo), contratto con Marina Fremm Evo - Orizzonte Sistemi Navali (Osn), joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo con quote rispettivamente del 51% e del 49%, ha firmato con Occar (Organisation Conjointe de Coopération en matière ... ansa.it

Fincantieri e Leonardo: siglato accordo da €1,5 mld per due 'FREMM EVO' - Folgiero (Fincantieri): "La realizzazione delle nuove FREMM EVO rappresenta un’evoluzione della fregata che ha definito uno standard internazionale negli ultimi 20 anni" Nell’ambito del programma ... affaritaliani.it

Fincantieri, impostata la prima Fremm Evo - Genova – E’ stata impostata nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, la prima delle due unità di nuova generazione di Fregate Fremm in versione “Evolution” (“Fremm Evo”) destinate alla Marina ... ilsecoloxix.it