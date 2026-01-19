Aurora Livoli il 57enne reo confesso resta in carcere | È pericoloso può uccidere altre donne

Aurora Livoli, 57 anni, rimane in custodia cautelare. L'ordinanza evidenzia le modalità e le circostanze del suo crimine, considerate particolarmente preoccupanti. Le autorità ritengono che possa rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica e, in particolare, per altre donne. La decisione si basa sulla gravità delle accuse e sulla pericolosità del soggetto, ritenuto ancora potenzialmente attivo in comportamenti pericolosi.

Nell'ordinanza vengono sottolineate "le specifiche modalità e circostanze dei fatti assolutamente allarmanti" del crimine. Il 57enne avrebbe "agganciato" la vittima pochi minuti dopo aver rapinato un'altra 19enne Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni che ha confessato gli abusi e l’omicidio di Aurora Livoli, potrebbe delinquere ancora. Questo è quanto ritenuto plausibile dagli inquirenti che stanno lavorando al caso della 19enne trovata morta lo scorso dicembre nel cortile di un palazzo nella periferia nord di Milano. Secondo i giudici, vi sarebbero “elevatissime” possibilità che l’uomo uccida altre donne, anche in considerazione delle modalità di azione utilizzate per aggredire e togliere la vita alla giovanissima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il giudice Domenico Santoro ha confermato la custodia cautelare in carcere per Emilio Gabriel Valdez Velasco, ritenuto ancora pericoloso dopo aver violentato e ucciso Aurora Livoli. La decisione si basa sulla valutazione dell'elevato rischio che l’indagato possa commettere ulteriori reati. La misura restrittiva mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire possibili ulteriori atti violenti.

Il gip ha convalidato il carcere per Valdez Velazco, reo confesso dell’omicidio di Aurora Livoli, 19 anni, avvenuto a Milano a dicembre. La decisione si basa sul rischio elevato di recidiva, evidenziando un’ulteriore escalation di violenza. La misura cautelare è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori rischi.

