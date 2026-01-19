Aurora Livoli da Velazco violenza inaudita l' ha soffocata a mani nude Nessun pentimento può uccidere ancora

Aurora Livoli, 19 anni, è stata vittima di un omicidio avvenuto il 29, attribuito a Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni peruviano. Accusato di omicidio aggravato e violenza sessuale, Velazco avrebbe soffocato Aurora a mani nude. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di questa vicenda, che ha suscitato grande attenzione nell’opinione pubblica.

Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni accusato dell'omicidio aggravato dalla minora difesa e di violenza sessuale di Aurora Livoli, 19 anni, strangolata la sera del 29 dicembre scorso in via Paruta a Milano, ha «agganciato» la vittima poco dopo essersi reso «protagonista» di un altra aggressione di «inaudita violenza verso altra giovane donna». E «i fatti acclarati si connotano per modalità esecutive di elevata gravità»: è la ricostruzione del gip Domenico Santoro, nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per Velazco. Aurora Livoli, i funerali della 19enne stuprata e uccisa a Milano. 🔗 Leggi su Leggo.it

Omicidio Aurora Livoli, convalidato il carcere per Velazco: “Un’escalation di violenza, può uccidere ancora”

Il gip ha convalidato il carcere per Valdez Velazco, reo confesso dell’omicidio di Aurora Livoli, 19 anni, avvenuto a Milano a dicembre. La decisione si basa sul rischio elevato di recidiva, evidenziando un’ulteriore escalation di violenza. La misura cautelare è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori rischi.

Omicidio Aurora Livoli, i pm: “Valdez Velazco è un pericoloso seriale. Potrebbe violentare e uccidere ancora”

Gli inquirenti di Milano hanno descritto Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57enne peruviano accusato dell’omicidio di Aurora Livoli, come un “pericoloso seriale”. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha confessato di aver aggredito e ucciso la giovane, avvenuto il 28 dicembre, e di aver aggredito un’altra vittima che si è salvata. La richiesta di custodia in carcere mira a garantire la sicurezza pubblica e approfondire ulteriori accertamenti.

