Lookman Atalanta il nigeriano è finalmente tornato Palladino può contare su un giocatore diverso Le ultime

Lookman Atalanta, il nigeriano è finalmente tornato dopo un periodo non facile. Palladino può contare su un giocatore 'nuovo' rispetto al passato Lookman torna a illuminare la Dea e lo fa nel momento più importante. La vittoria dei nerazzurri in Champions League contro l'Eintracht Francoforte ha segnato non solo un risultato cruciale per la squadra,

CHAMPIONS LEAGUE | Francoforte-Atalanta 0-3. Lookman, Ederson e De Ketelaere firmano il risultato #ANSA Vai su X

Gol e assist di Lookman. Gol e assist di De Ketelaere. Gol di Ederson. Contro l’Eintracht stasera l’Atalanta ha fatto esattamente il tipo di prestazione che solo una squadra allenata da uno con l’attaccatura così perfetta può fare. Contenti di aver riportato quella z - facebook.com Vai su Facebook

Lookman si riprende la scena: con Palladino può essere il primo “nuovo acquisto” - Ademola Lookman torna decisivo in Europa con gol e assist: per l’Atalanta di Palladino può essere il primo vero “nuovo acquisto”. Da calcioatalanta.it

Lookman Atalanta, addio a gennaio? C’è una big che sta osservando la situazione e potrebbe a breve affondare il colpo - Il Tottenham segue da vicino il giocatore Il tema “Lookman Atalanta” è tornato di prepotenza nelle discus ... Si legge su calcionews24.com

Atalanta, Lookman chiude tutte le polemiche e spaventa il Napoli - Ademola Lookman ricuce il rapporto con l’Atalanta: tornano le foto in nerazzurro sui social mentre il Galatasaray prepara un nuovo assalto in vista del mercato di gennaio. Da sport.virgilio.it