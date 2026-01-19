Assenze la realtà oltre l’umano

Assenze - La realtà oltre l'umano: mostra personale di pittura di Stefano Valeri a Roma, dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026. Testo critico di Daniele Radini Tedeschi. Galleria Arte Sempione - Corso Sempione 8, Roma. Organizzazione di Mario Borgato.

Assenze ingiustificate oltre 15 giorni: quando si perde la NASpI. Chiarimenti INPS
La legge n. 2032024 ha apportato modifiche alle regole sulle assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, con ripercussioni anche sulla possibilità di ricevere la NASpI. In questo articolo, analizziamo i nuovi requisiti e chiarimenti forniti dall’INPS per comprendere quando si perde il diritto all’indennità di disoccupazione. Un aggiornamento importante per lavoratori e professionisti interessati da questa normativa.

