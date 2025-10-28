Nel suo nuovo singolo “Connessioni sospese”, Joline Terranova affronta con sensibilità e consapevolezza uno dei temi più attuali del nostro tempo: la solitudine mascherata da iperconnessione. Un brano che racconta un amore nato e consumato dietro uno schermo, dove la distanza virtuale finisce per sostituire quella reale, lasciando spazio al vuoto emotivo. Con il suo stile pop dalle sfumature R&B, l’artista siciliana invita a riflettere sul valore dei rapporti autentici e sul contatto umano come forma di verità e presenza. “Un amore va vissuto fisicamente e non virtualmente”, afferma, ribadendo la necessità di ritrovare quella dimensione reale che la tecnologia troppo spesso offusca. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Joline Terranova: la realtà oltre lo schermo in ‘Connessioni sospese’