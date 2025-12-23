Assenze ingiustificate oltre 15 giorni | quando si perde la NASpI Chiarimenti INPS

La legge n. 203/2024 ha apportato modifiche alle regole sulle assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, con ripercussioni anche sulla possibilità di ricevere la NASpI. In questo articolo, analizziamo i nuovi requisiti e chiarimenti forniti dall’INPS per comprendere quando si perde il diritto all’indennità di disoccupazione. Un aggiornamento importante per lavoratori e professionisti interessati da questa normativa.

